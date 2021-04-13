وزيرالحرب الأميركي: خط نورد ستريم للغاز بين روسيا وألمانيا لن يؤثر على علاقتنا مع برلين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2021 - 14:02

وزيرالحرب الأميركي: خط نورد ستريم للغاز بين روسيا وألمانيا لن يؤثر على علاقتنا مع برلين

منذ 15 mins 13 April، 2021
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