اعتصام لاصحاب المسالخ في صور احتجاجا على عدم اعطائهم اللحوم المدعومة

نفذ أصحاب المسالخ في منطقة صور إعتصاما عند منطقة القاسمية إحتجاجا على القرار القاضي عدم إعطائهم اللحوم المدعومة، وحصرها ببعض التجار الكبار .

وصدر عن المعتصمين بيانا اكدوا فيه “ان ما يجري بحقهم من تهميش، وعدم تزويدهم باللحوم المدعومة، وحصرها ببعض التجار الطارئين، وحرمان آلاف العائلات من تحصيل ززقهم، قد يدفعهم الى إتخاذ خطوات تصعيدية ومنها مصادرة اي ناقلة تقل مواشي وذبحها في مسالخهم “.

وناشد المعتصمون الرئيس نبيه بري “التدخل الفوري ورضع حد لهذه المواضيع التي من شأنها الضغط على اهلنا”.

وختم المعتصمون ب”إتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم حل مشكلتهم وشملهم باللحوم المدعومة ليعودوا الى العمل من جديد” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام