وزير الصحة التركي: نعيش أصعب مرحلة منذ اندلاع جائحة كورونا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم الاثنين، أن بلاده تعيش الأيام الأصعب من جائحة فيروس كورونا منذ اندلاعها.

وفي تصريحات صحفية أوضح أن عناصر سلبية عدة اجتمعت لتجعل المرحلة الراهنة صعبة للغاية، وهي “الإرهاق العام الذي نشعر به بسبب ضبابية الأفق، والانهيار المعنوي العام الناتج عن الجائحة المزمنة، وظهور طفرات جديدة تنتشر بسرعة أكبر”.

وأشار قوجة إلى أن الحديث يدور في المقام الأول عن الطفرة “البريطانية” (85% من الحالات)، لكن هناك طفرات أخرى تم كشفها في البلاد، بما فيها النسخة “البرازيلية” من فيروس كورونا التي تم كشفها لدى 166 شخصا.

وكانت تركيا قد سجلت الخميس الماضي رقما قياسيا بالإصابات اليومية، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الجائحة بلغت حسب الصحة التركية 55941 إصابة، و258 وفاة يومية.

المصدر: وكالات