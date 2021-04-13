ايران تدعو الاتحاد الاوروبي لادانة العمل الارهابي ضد مجمع نطنز النووي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2021 - 01:00

ايران تدعو الاتحاد الاوروبي لادانة العمل الارهابي ضد مجمع نطنز النووي

منذ 1 ساعة 12 April، 2021
علم ايران
ايران - عربي وإقليمي

دعت ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في بروكسل، الاتحاد الاوروبي لادانة العمل الارهابي الذي استهدف مجمع نطنز النووي يوم امس الاحد.

وكتبت الممثلية الايرانية لدى الاتحاد الاوروبي عبر موقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين: انه على المجتمع الدولي الا يمر بسهولة من الهجوم الاخير على نطنز.

واضافت: يُطلب من الاتحاد الاوروبي ان تدين بقوة هذا الهجوم الذي يعد تهديدا ضد السلام والامن الدولي وعملا ارهابيا متعمدا ضد المنشآت النووية السلمية الايرانية التي هي تحت المراقبة الدولية.

يذكر ان جزءا من شبكة توزيع الكهرباء في منشاة “الشهيد مصطفى احمدي روشن” للتخصيب في نطنز تعرض فجر الاحد لحادث حيث اكدت مصادر في الكيان الصهيوني ضلوع الكيان فيه.

المصدر: وكالة ارنا

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