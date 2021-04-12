كركي والأسمر زارا وزني وقدما عدة مطالب

استقبل وزير المال في حكومة تصريف الاعمال في لبنان غازي وزني الاثنين المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي ورئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر.

وشكر كركي والأسمر للوزني جهوده المبذولة خلال الأِشهر القليلة الماضية والتي أدت إلى تسديد حوالي 300 مليار ل.ل. للصندوق والمرصودة في موازنة العام 2020، في بادرة هي الأولى في تاريخ الصندوق خاصة وأنها تأتي في أصعب الظروف المالية التي تمر بها البلاد.

وقد تطرق المجتمعون إلى “موضوع مشروع الموازنة العامة للعام 2021 والمواد التي تعني الضمان الإجتماعي وتم إيداع معاليه ملاحظات إدارة الصندوق والإتحاد العمالي”، وقد أبدى وزني كل تفهم ووعد بمتابعتها.

كما طالب كركي والأسمر معالي وزني المباشرة بدفع المستحقات المتوجبة للصندوق والمرصودة في موازنة العام 2021 على القاعدة الإثني عشرية لحين إقرار الموازنة وبدفع قسط من الديون السابقة، وقد أبدى وزني “حرصه التام على مؤسسة الضمان الإجتماعي والمضمونين ووعد بدراسة الموضوع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام