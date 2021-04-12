حزب الله أطلق في بلدة عرمتى “مشروع الإمام زين العابدين(ع)” للمواد الغذائية المدعومة

في أجواء حلول شهر رمضان المبارك أطلقت لجنة التكافل الاجتماعي في حزب الله في بلدة عرمتى جنوب لبنان مشروع مركز الامام زين العابدين(ع) للمواد الغذائية المدعومة.

ويهدف المشروع لتأمين مختلف المواد الغذائية والخضروات بأسعار مدعومة، وذلك في إطار الوقوف الى جانب الأهالي في الأزمة الاقتصاية الصعبة التي يعانون منها وبظل ارتفاع الأسعار بشكل فاحش، على ان المشروع يستمر طوال أيام شهر رمضان منذ الصباح وحتى حلول المغرب.

وأوضحت اللجنة المنظمة ان “إطلاق هذا المشروع يأتي في إطار تلبية دعوة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله للتكافل بين الأهالي في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، ونزولا عند الواجبات الدينية والاخلاقية في هذا الإطار”، وأكدت “الوقوف دائما الى جانب الناس في كل المراحل”، وقدمت “التهاني بحلول شهر رمضان المبارك”.

المصدر: الموقع المنار