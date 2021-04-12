عشرات المستوطنين يقتحمون “المسجد الأقصى”

اقتحم صباح اليوم الاثنين، نحو 87 مستوطنًًا ساحات المسجد الأقصى المبارك، اقتحاما استفزازيًّا من جهة باب المغاربة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن”شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أغلقت باب المغاربة بعد الاقتحام، وأن المستوطنين تجولوا في ساحات المسجد، وسط حماية عناصر من شرطة الاحتلال”.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين والمتطرفين اليهود باقتحام “الأقصى” على فترتين؛ صباحية وتبدأ من الساعة الـ 07:30- 11:00 صباحًا بتوقيت القدس المحتلة، ومسائية تستمر ساعة من بعد صلاة الظهر.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًّا (عدا يومي الجمعة والسبت) لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وأذرع الاحتلال المختلفة، وسط مواصلة شرطة الاحتلال استهدافها لمسؤولي دائرة الأوقاف الإسلامية وحراس الأقصى من خلال استدعائهم للتحقيق أو إبعادهم عن المسجد لفترات متفاوتة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام