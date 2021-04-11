مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية اليوم الأحد 11-4-2021

خمسةَ عشرَ غراماً من الخبزِ تطيحُ بمعاشِ خمسةِ آلافِ عائلةٍ حتى اشعارٍ آخر، وقعَ المشكلُ بينَ وزارةِ الاقتصادِ ونقابةِ الافران ، فاصابت سهامُه الموزعينَ ومنهم من قضى ثلاثينَ عاماً من حياتِه على الطرقاتِ ليقربَ المسافاتِ بينَ رغيفِ الخبزِ واللبنانيين. لتضافَ طوابيرُ جديدةٌ الى لائحةٍ طويلةٍ يقضيها المواطنُ أمامَ الافرانِ ومحطاتِ الوقودِ والسلعِ المدعومةِ في التعاونيات.

عيناتٌ من حالةِ القاءِ الاثقالِ على الفئةِ الاضعف ، فيما السياسيون غيرُ مستعجلينَ على ما يبدو، حراكٌ داخليٌ على أكثرَ من صعيدٍ لم يَقطع نصفَ الطريقِ نحوَ تشكيلِ الحكومةِ الميمونة ، وليسَ بأفضلَ حالاً الحراكُ الخارجي، وما حُكِيَ عن مبعوثٍ فرنسيٍ فيما تستعدُّ بيروتُ لاستقبالِ وكيلِ وزارةِ الخارجيةِ الأميركية ِديفيد هيل في اطارِ جولةٍ على المنطقة، قيل اِنها استطلاعيةٌ في الشقِّ الحكومي ، وتتجاوزُ اليابسةَ في ترسيمِ الحدود.

واِن كانَ جدولُ اعمالِه غيرَ معروفٍ حتى الان ، فانَ المؤكدَ أنَّ الزيارةَ لن تكونَ حياديةً في ملفِ الترسيمِ البحري معَ كيانِ العدو، فانَ الرسائلَ التي سيحملُها لن تكونَ بالتأكيدِ دونَ السقفِ الذي رسمَه وزيرُ الحربِ الاميركيُ في تل ابيب.

“لويد أوستن” وخلالَ مؤتمرٍ صحافيٍ معَ نظيره الصهيوني يؤكدُ على اولويةِ دعمِ كيانِ الاحتلال ، وبني غانتس يطالبُ بضماناتٍ اميركيةٍ بأنَ أيَ اتفاقٍ بينَ الدولِ الكبرى وايرانَ لن يُضرَ بمصلحةِ اسرائيلَ المحميةِ الدائمةِ أميركياً، في وقتٍ كانَ المسؤولُ الاولُ في محميةٍ أميركيةٍ اخرى يزورُ طهران.

رئيسُ وزراءِ كورويا الجنوبيةِ في العاصمةِ الايرانيةِ لاولِ مرةٍ منذُ اكثرَ من اربعينَ عاماً، فماذا يحملُ الضيف؟ هل الامرُ مرتبطٌ بأكثرَ من السبعةِ ملياراتِ دولارٍ أميركيٍ المحتجزةِ في البنوكِ الكوريةِ والعائدةِ للجمهوريةِ الاسلامية؟ سيول كانت اعلنت أنها توصلت معَ طهرانَ في آذارَ الماضي إلى اتفاقٍ يتيحُ تخليةَ الأموالِ الإيرانيةِ المجمدة ، فالارادةُ والثباتُ هما السبيلُ الوحيدُ لاستعادةِ الاموالِ سواءٌ اكانت محتجزةً بامرٍ اميركيٍ أم مهربةً من جيوبِ المودعينَ الى بنوكٍ سويسريةٍ وغيرِ سويسرية.

المصدر: قناة المنار