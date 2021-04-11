اعتصام لموزعي الخبز في طرابلس

نفذ عدد من موزعي الخبز على المحال التجارية والسوبرماركات اعتصاما أمام “أفران لبنان الأخضر” في طرابلس، احتجاجا على قرار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة بوقف دعم المواد الأساسية لإنتاج الرغيف، وحصر بيع الخبز في الافران.

وأكد المعتصمون أن “أكثر من ثمانين عائلة في فرع الفرن المذكور تعتاش من توزيع الخبر، وقد توقف مدخولها اليومي بسب قرار الوزير القاضي بتحميل صاحب الفرن 6 آلاف ليرة لبنانية زيادة في سعر طن الطحين، مع احتساب سعر الدولار الأميركي على 11700 ليرة، علما ان سعره في السوق السوداء اكثر من 12000 الف ليرة لبنانية”.

وحذروا من “اللجوء الى خطوات تصعيدية في حال استمر الوضع على حاله، وتم الإبقاء على حصر بيع الخبز في صالات الافران والمخابز.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام