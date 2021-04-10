نيويورك تايمز عن مسؤولين أردنيين: عوض الله قدم إحاطات لمعارضين بالخارج ونصح الأمير حمزة بشأن تغريداته – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 10 2021 - 23:52

نيويورك تايمز عن مسؤولين أردنيين: عوض الله قدم إحاطات لمعارضين بالخارج ونصح الأمير حمزة بشأن تغريداته

منذ 1 ساعة 10 April، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة