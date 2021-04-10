وزارة الـصـحـة الـلـبـنـانـيـة: تسجيل 2705 إصابة جديدة و38 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2021 - 19:00

وزارة الـصـحـة الـلـبـنـانـيـة: تسجيل 2705 إصابة جديدة و38 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 24 mins 10 April، 2021
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