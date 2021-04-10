الجيش اللبناني: توقيف شخصين في تحويطة الغدير خلال قيامهما بترويج المخدرات

اعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان ان “دورية من مديرية المخابرات في منطقة تحويطة الغدير أوقفت كلا من السوري (ع.ع) المطلوب بجرائم مختلفة والسوري (م.م) بعد أن ضبطا بالجرم المشهود وهما يقومان بترويج المخدرات، وبحوزتهما كمية من مادة الكوكايين وحشيشة الكيف إضافة إلى مبلغ من المال.

وبالتحقيق معهما اعترف (ع.ع) أنه يقوم بترويج المخدرات وحشيشة الكيف والكوكايين وباز الكوكايين، وأن الموقوف (م.م) يقوم بمعاونته، حيث يقتصر دور الأخير على تسلم ثمن المخدرات من الزبائن. كما أظهر التحقيق أن (ع.ع) يؤلف مع كل من (ك.ع) وشقيقه (ش.ع) عصابة تمتهن سرقة المواطنين وسلبهم بقوة السلاح وإطلاق النار إضافة إلى ترويج المخدرات، وقد عمد مؤخرا إلى سرقة عدد من الدراجات النارية.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام