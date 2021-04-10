التحكم المروري: تصادم بين 4 مركبات على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد مقابل الستي سنتر والاضرار مادية ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة وتسهيل السير – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 10 2021 - 17:24

التحكم المروري: تصادم بين 4 مركبات على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد مقابل الستي سنتر والاضرار مادية ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة وتسهيل السير

منذ 44 mins 10 April، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة