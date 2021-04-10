884 مهمة نفذتها الهيئة الصحية الإسلامية خلال الـ24 ساعة الماضية

أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني بالهيئة الصحية الإسلامية في لبنان في بيان لها السبت أن “مراكزها المنتشرة على الأراضي اللبنانية، نفذت 884 خدمة مختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وتوزعت المهام على الشكل الاتي:

– 61 خدمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.

– تجهيز 13 حالة وفاة من ناحية التغسيل والتكفين والدفن).

– 539 خدمة تدخل منزلي إسعافي.

– 62 خدمة نقل حالات إسعافية طارئة وعادية.

– 21 خدمة تعقيم.

– 59 نشاطا توعويا.

– 128 خدمة إعارة مستلزمات طبية (جهاز اوكسيجين، قنينة اوكسيجين، كرسي مدولب، عكازات، فرشة مياه، ووكر، اوكسيميتر).

– 1 خدمة إخماد حرائق.

بالإضافة إلى العديد من المهام داخل غرف الطوارئ في كل مركز.

وأشارت الغرفة الى أن “عدد المهام التي نفذتها المديرية العامة للدفاع المدني- الهيئة الصحية في مكافحة جائحة كورونا فقط وصل حتى الآن إلى 7541 مهمة نقل (مصاب أو مشتبه بإصابته أو مخالط)، ودفن 2082 متوفى بالفيروس من أصل 6592 في لبنان، إضافة إلى 53428 مهمة تعقيم للمؤسسات العامة والخاصة والمدارس والجامعات ودور العبادة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام