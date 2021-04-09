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April 9 2021 - 16:02

مدير عام وزارة الاقتصاد زار سجن رومية وأكد على زيادة السلع المدعومة

منذ 9 mins 9 April، 2021
محمد ابو حيدر
لبنان

تفقد المدير العام لوزارة الاقتصاد في لبنان محمد ابو حيدر يرافقه نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي واصحاب شركات مواد غذائية الجمعة سجن رومية المركزي وجالوا في دكاكين ومطبخ السجن، في حضور قائد سرية السجون العقيد ماجد الايوبي لمعاينة حجم النقص في المواد الغذائية.

وقال ابو حيدر إن “الزيارة اليوم تدخل من الباب الانساني من دون اي اعتبارات اخرى استكمالا لزيارة سابقة قمنا بها منذ خمسة اشهر، ولكن اليوم اصبح الوضع اكثر صعوبة على المستوى الاجتماعي، والكل يعلم ان السلع كانت متوافرة ولكن الكمية غير كافية لذلك طلبنا من التجار زيادة الكمية ونحن في الوزارة نعمل على معالجة اي عراقيل في هذا الاطار”.

وشدد ابو حيدر على انه “يجب دعم المواطن مباشرة ورفع الدعم شرط تأمين بديل مباشر له، لان المبدأ الاهم للدعم هو العدالة الاجتماعية، وان يستفيد الفقير من الدعم وليس الغني”، وأشار الى ان “الحكومة معنية بهذا الموضوع، على امل ان نكون امام بوادر تشكيل حكومة لنذهب مباشرة من دعم السلع الى دعم المواطن “.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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