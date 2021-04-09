العدو الإسرائيلي جدد خرقه للسيادة اللبنانية

جدد العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية، في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية ذات الصلة لا سيما القرار رقم 1701.

وبالسياق، قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الجمعة إنه “بتاريخ 8 /4 /2021 اعتبارا من الساعة 18.20 ولغاية الساعة 20.02 تم تسجيل خرقين بحريين من قبل زورقين حربيين تابعين للعدو الإسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 230 مترا، وأقدم العناصر على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة”.

وتابع البيان “تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام