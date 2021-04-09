القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مرابض الطائرات الحربية بمطار جيزان بطائرة نوع قاصف 2K – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 9 2021 - 00:48

القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مرابض الطائرات الحربية بمطار جيزان بطائرة نوع قاصف 2K

منذ 13 mins 9 April، 2021
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة