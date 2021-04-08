العدو الاسرائيلي أفرج عن أسير فلسطيني

أفرجت قوات العدو الإسرائيلي الخميس عن الأسير الفلسطيني وحيد حمدي زامل أبو مارية (54 عاما) من بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل بالضفة المحتلة، وذلك بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري بمعتقلات العدو 9 شهور و20 يوما.

وأوضحت “مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى” في فلسطين أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أبو مارية بتاريخ 16/06/2020 وحولته للاعتقال الإداري دون أن توجه إليه أية تهمة تذكر”.

وأضافت المؤسسة أن “الأسير وحيد أبو مارية خضع لعملية قلب مفتوح، وذلك بعد فشل عملية القسطرة التي خضع لها في مستشفى شعاري تصيدك بمدينة القدس المحتلة أثناء فترة اعتقاله السابق في شهر مارس عام 2016، وما زال يعاني من وضع صحي غير مستقر وبحاجة لرعاية طبية خارج سجون الاحتلال”.

المصدر: فلسطين اليوم