التحكم المروري: زحمة سير على طريق أنفاق المطار باتجاه خلدة بسبب حادث مروري أدى الى اصابة شخص بجروح – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2021 - 16:10

التحكم المروري: زحمة سير على طريق أنفاق المطار باتجاه خلدة بسبب حادث مروري أدى الى اصابة شخص بجروح

منذ 29 mins 8 April، 2021
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