لافروف: الولايات المتحدة وحلفاؤها شركاء غير موثوق بهم ولا يمكن الاعتماد عليهم (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2021 - 12:20

لافروف: الولايات المتحدة وحلفاؤها شركاء غير موثوق بهم ولا يمكن الاعتماد عليهم (سبوتنيك)

منذ 49 mins 8 April، 2021
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