وزارة الصحة: 17 حالة ايجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت في 5 و4 الحالي

افادت وزارة الصحة العامة، انه “باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار في 4 و 5 نيسان، أظهرت النتائج وجود سبع عشرة (17) حالة إيجابية.

وجاءت الدفعة الثانية من نتائج 4/4/2021 كالتالي:

حلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)

رحلة باريس : شركة Air France رقم 564 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 5/4/2021 كالتالي:

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالتان إيجابيتان)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام