ما يقارب الألف مهمة نفذتها الهيئة الصحية الاسلامية خلال الـ24 ساعة الماضية

أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية في بيان لها الاربعاء أن “مراكزها المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة نفذت 997 خدمة مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وتوزعت المهام على الشكل التالي:

– 79 خدمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.

– تجهيز 12 حالة وفاة من ناحية (التغسيل، والتكفين، والدفن).

– 620 خدمة تدخل منزلي إسعافي.

– 76 خدمة نقل حالات إسعافية طارئة وعادية.

– 19 خدمة تعقيم.

– 51 نشاطا توعويا.

– 140 خدمة إعارة مستلزمات طبية ( جهاز اوكسيجين، قنينة اوكسيجين، كرسي مدولب، عكازات، فرشة مياه، ووكر، اوكسيميتر).

بالإضافة إلى العديد من المهام داخل غرف الطوارئ في كل مركز.

وأشار البيان الى أن “عدد المهام التي نفذتها المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية في مكافحة جائحة كورونا فقط حتى الآن وصل إلى 7,810 مهمة نقل (مصاب أو مشتبه بإصابته أو مخالط)، ودفن 2045 متوفىً بالفيروس من أصل 6479 في لبنان، بالإضافة إلى 53,616 مهمة تعقيم للمؤسسات العامة والخاصة، المدارس، الجامعات، دور العبادة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام