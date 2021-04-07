الأركان الفرنسية: لا وجود لسفننا في منطقة مد أنابيب “السيل الشمالي-2”

نفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية وجود سفن فرنسية في منطقة مد أنابيب الغاز لمشروع “السيل الشمالي-2” في بحر البلطيق.

وقال المكتب الصحفي للأركان الفرنسية في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية: “في الوقت الراهن لا توجد سفن حربية فرنسية في منطقة مد أنابيب الغاز. وليس بوسعنا أن نقدم معلومات عن وجود سفن لدول أخرى”.

يذكر أن شركة Nord Stream 2 AG التي تشرف على أعمال مد خط أنابيب الغاز “السيل الشمالي-2″، قد أعلنت في وقت سابق عن رصد نشاط متزايد للسفن الأجنبية في المنطقة التي تجري الأعمال فيها.

واعتبرت الشركة هذا النشاط “استفزازيا”، مضيفة أنه يهدد سلامة المشروع.

المصدر: وكالات