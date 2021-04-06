التحكم المروري: تعطل سيارة داخل أنفاق المطار باتجاه خلدة وحركة المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 6 2021 - 19:10

التحكم المروري: تعطل سيارة داخل أنفاق المطار باتجاه خلدة وحركة المرور كثيفة في المحلة

منذ 32 mins 6 April، 2021
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