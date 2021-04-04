الحكومة الأردنية: الأشخاص المعتقلون عددهم بين 14 و16 غير باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2021 - 17:10

الحكومة الأردنية: الأشخاص المعتقلون عددهم بين 14 و16 غير باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد

منذ 32 mins 4 April، 2021
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