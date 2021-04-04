الحكومة الأردنية: تم اعتقال الدائرة المقربة من الأمير حمزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2021 - 17:10

الحكومة الأردنية: تم اعتقال الدائرة المقربة من الأمير حمزة

منذ 33 mins 4 April، 2021
أخبار موقع المنار

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