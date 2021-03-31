السيد نصر الله: الكل يعلم ان البلد استنفذ حاله ووقته وآن الأوان لوضع كل شيء جانبا والذهاب لمعالجة حقيقة للوضع في البلد – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2021 - 19:34

السيد نصر الله: الكل يعلم ان البلد استنفذ حاله ووقته وآن الأوان لوضع كل شيء جانبا والذهاب لمعالجة حقيقة للوضع في البلد

منذ 49 mins 31 March، 2021
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