السيد نصر الله: في الشأن اللبناني، الكل يجمع ان تشكيل الحكومة يضعنا على طريق الحل وخلال هذه الايام هناك جهود جادة وجماعية للتعاون في محاولة لتذليل بقية العقبات امام تاليف الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 31 2021 - 19:34

السيد نصر الله: في الشأن اللبناني، الكل يجمع ان تشكيل الحكومة يضعنا على طريق الحل وخلال هذه الايام هناك جهود جادة وجماعية للتعاون في محاولة لتذليل بقية العقبات امام تاليف الحكومة

منذ 49 mins 31 March، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة