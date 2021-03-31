السيد نصر الله: مسار محور المقاومة دول وحركات هو مسار صعود ولذلك دعونا لحوارات اقليمية وطنية بين دول وشعوب المنطقة لمعالجة ازماتنا بدون الرهان على اميركا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2021 - 19:34

السيد نصر الله: مسار محور المقاومة دول وحركات هو مسار صعود ولذلك دعونا لحوارات اقليمية وطنية بين دول وشعوب المنطقة لمعالجة ازماتنا بدون الرهان على اميركا

منذ 50 mins 31 March، 2021
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