السيد نصر الله: اعتقد ان كل من ينتمي لمحور المقاومة هو جاهز للوصول الى حلول وتسويات معينة تجعلنا نعبر من كل هذه المرحلة الصعبة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2021 - 19:34

السيد نصر الله: اعتقد ان كل من ينتمي لمحور المقاومة هو جاهز للوصول الى حلول وتسويات معينة تجعلنا نعبر من كل هذه المرحلة الصعبة

منذ 49 mins 31 March، 2021
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