السيد نصر الله: اميركا لم تعد نفسها التي كنتم تعرفونها والامام الخامنئي سبق ان اعتمد عبارة أفول اميركا وهي في مرحلة هبوط ونزول ولديها الكثير من المشاكل الداخلية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2021 - 19:34

السيد نصر الله: اميركا لم تعد نفسها التي كنتم تعرفونها والامام الخامنئي سبق ان اعتمد عبارة أفول اميركا وهي في مرحلة هبوط ونزول ولديها الكثير من المشاكل الداخلية

منذ 50 mins 31 March، 2021
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