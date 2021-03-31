السيد نصر الله: الواضح ان الاميركي منشغل عن فلسطين، وأقول للجميع ان اولويات الاميركية ليست في منطقتنا باستثناء “اسرائيل” ولمن ينتظر اميركا لحل ازماته فهو سينتظر طويلا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2021 - 19:34

السيد نصر الله: الواضح ان الاميركي منشغل عن فلسطين، وأقول للجميع ان اولويات الاميركية ليست في منطقتنا باستثناء “اسرائيل” ولمن ينتظر اميركا لحل ازماته فهو سينتظر طويلا

منذ 50 mins 31 March، 2021
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