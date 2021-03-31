1172 مهمة نفذتها الهيئة الصحية الاسلامية خلال الـ24 ساعة

أشارت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني بالهيئة الصحية الاسلامية في بيان لها الاربعاء الى أن مراكزها المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية نفذت 1172 خدمة مختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال البيان إن المهام توزعت على الشكل الاتي :

– 89 خدمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.

– تجهيز 21 حالة وفاة من ناحية (التغسيل، والتكفين، والدفن).

– 670 خدمة تدخل منزلي إسعافي.

– 61 خدمة نقل حالات إسعافية طارئة وعادية.

– 29 خدمة تعقيم.

– 128 نشاطا توعويا.

– 174 خدمة إعارة مستلزمات طبية ( جهاز اوكسيجين، قنينة اوكسيجين، كرسي مدولب، عكازات، فرشة مياه، ووكر، اوكسيميتر).

بالإضافة إلى العديد من المهام داخل غرف الطوارئ في كل مركز.

وذكر البيان أن “عدد المهام التي نفذتها المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية في مكافحة جائحة كورونا فقط حتى الآن وصل إلى 7,429 مهمة نقل (مصاب أو مشتبه بإصابته أو مخالط)، ودفن 1968 متوفى بالفيروس من أصل 6184 في لبنان، بالإضافة إلى 53413 مهمة تعقيم للمؤسسات العامة والخاصة، المدارس، الجامعات ودور العبادة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام