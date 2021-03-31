قتيلان في إشكال في المجيدل

قتل شخصان، في إشكال وقع بين أربعة أشخاص عند الثالثة فجرا، لدى خروجهم من ملهى في خراج بلدة المجيدل في نطاق فصيلة جزين، وصعودهم في سيارة من نوع BMW تحمل اللوحة الرقم 674231/ج.

وفي التفاصيل، أن الاشكال تطور الى تضارب بالايدي، ما استدعى تدخل المدعوين (م.ع) و(ا.ع.ا) اللذين حاولا فض الاشكال، وأقدم الثالث (خ.خ)، وهو في الجيش من داخل السيارة على اطلاق نار من سلاح بومب اكشن، أدى الى إصابة ع.و ع.ا.، فنقلهما الصليب الأحمر والهيئة الصحية الاسلامية الى مستشفى صيدا الحكومي، لكنهما ما لبثا أن فارقا الحياة.

وسلم المشتبه فيه بإطلاق النار على شخصين في بلدة المجيدل، نفسه الى الجيش وهو عسكري ويدعى خ.خ.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام