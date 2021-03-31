27 منظمة أمريكية تدعو بايدن للكف عن الخطاب المتهور مع بوتين

دعت 27 منظمة غير حكومية في الولايات المتحدة الرئيس جو بايدن إلى التخلي عن الخطاب “المتهور” تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإطلاق حوار بناء مع موسكو.

وقالت المنظمات في رسالة موجهة إلى بايدن، يوم الثلاثاء: “بصفتنا منظمات وطنية مؤيدة للدبلوماسية والرقابة على الأسلحة ونزع السلاح والسلام، نحن قلقون للغاية إزاء التبادل السلبي الأخير بين زعيمي البلدين اللذين يمتلكان أكثر من 90% من الرؤوس النووية في العالم”.

وأضافت المنظمات “إننا كأمريكيين، ندعو إدارة بايدن للكف عن المشاركة في مثل هذه التراشقات الكلامية المتهورة، والسعي بدلا من ذلك إلى مفاوضات حول الأسلحة النووية مع الحكومة الروسية”.

وبين المنظمات التي وقعت على الرسالة “الديمقراطيون في سبيل العدالة” و”أمريكا الزرقاء” و”المطالبة بالتقدم” و”ثورتنا” و”الديمقراطيون المتقدمون لأمريكا”، المعروفة بميولها اليسارية.

ويأتي ذلك بعد أن اتهم بادين روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، وقال إن موسكو “ستدفع الثمن”.

كما رد بايدن بـ”نعم” على سؤال الصحفي حول ما إذا كان يعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “قاتلا”.

المصدر: روسيا اليوم