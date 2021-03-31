عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 31 آذار 2021

العناوين

الأخبار

– حلفاء السعودية: سقوط مأرب خلال أيّام

– الحريري يتراجع عن الـ«18»: مناورة جديدة؟

– سعر كيس المصل أغلى من المصل!

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– نادر الحريري يعود… رئيساً لمجلس إدارة مصرف

– «إسرائيل» تبرّر ارتداعها عن لبنان: استهداف السلاح يعني حرباً

– الجهود الأميركية تتعثّر: استجابة أوروبية محدودة بمواجهة الصين

– «بيمو» يرث «عوده» في سوريا: السعودية تُعزّز وجودها مصرفياً في دمشق

البناء

– تشكيك أوروبيّ بكلام لودريان عن العقوبات… وتشديد على التوافق السياسيّ لتشكيل الحكومة

– جنبلاط وبكركي قوة دفع… وبرّي وحزب الله لمبادرة… وانفتاح نسبيّ من الرئاستين

– لبنان يُحيي يوم الأرض بتكريم أنيس النقاش… ورعد: ننتظر جورج عبدالله قريباً

الديار

– الراعي للثوار: لم أضع خطوطاً حمراء أمام مقاضاة أحدٍ وأنزلوا العقوبات بالجميع!

– هل تلعب القوى الحاكمة ورقة النازحين بوجه فرنسا والاتحاد الأوروبي ‏لتفادي العقوبات؟

– انطلاق حملة تلقيح القطاع الخاص من “الميدل ايست” عبر لقاح ‏‏”سبوتنيك”‏

النهار

– الأزمة والمبادرة الفرنسية إلى المرحلة المقفلة؟

الجمهورية

– عون لا يتراجع والحريري لا يتساهل

– بري يشترط التوافق المسبق على مبادرتـــــه.. والأزمة مسلسل مكسيكي طويل!

اللواء

– نحو تفويض بري تبديد التشنج والتمهيد لمبادرة “التأليف”

– الراعي: المؤتمر الدولي لحماية لبنان من الموت.. والقطاع الخاص يبدأ التلقيح من “الميدل إيست”

الاسرار

البناء

– قال‎ ‎دبلوماسي‎ ‎أميركي‎ ‎سابق‎ ‎إن‎ ‎رسالة‎ ‎الاتفاق‎ ‎الصيني‎ ‎الإيراني‎ ‎لواشنطن‎ ‎هي‎ ‎أن‎ ‎محاولة‎ ‎التفاوض‎ ‎بالمفرّق‎ ‎على‎ ‎ملفات‎ ‎آسيا‎ ‎مع‎ ‎موسكو‎ ‎وبكين‎ ‎وطهران‎ ‎مرفوضة،‎ ‎خصوصاً‎ ‎بما‎ ‎فيها‎ ‎من‎ ‎محاولة‎ ‎استفراد‎ ‎أطراف‎ ‎الثلاثيّ‎ ‎في‎ ‎الملفات،‎ ‎وأن‎ ‎على‎ ‎واشنطن‎ ‎إذا‎ ‎رغبت‎ ‎بالتفاهمات‎ ‎أن‎ ‎تفاوض‎ ‎الثلاثي‎ ‎كحلف‎ ‎موحّد‎ ‎في‎ ‎الملفات‎ ‎كلها‎..‎

– قالت‎ ‎مصادر‎ ‎معنية‎ ‎بالمسار‎ ‎الحكوميّ‎ ‎إن‎ ‎لقاء‎ ‎رئيس‎ ‎مجلس‎ ‎النواب‎ ‎مع‎ ‎رئيس‎ ‎كتلة‎ ‎الوفاء‎ ‎للمقاومة‎ ‎بدأ‎ ‎مناقشة‎ ‎شكل‎ ‎تعاون‎ ‎بين‎ ‎الرئيس‎ ‎نبيه‎ ‎بري‎ ‎وحزب‎ ‎الله‎ ‎لتسويق‎ ‎مبادرة‎ ‎لحلحة‎ ‎الأزمة‎ ‎الحكوميّة‎ ‎كل‎ ‎لدى‎ ‎أحد‎ ‎الفريقين‎ ‎الرئاسيين‎ ‎بعد‎ ‎تثبيت‎ ‎نقاطها‎ ‎التي‎ ‎تحظى‎ ‎بموافقة‎ ‎بكركي‎ ‎والنائب‎ ‎السابق‎ ‎وليد‎ ‎جنبلاط‎.‎

النهار

– لوحظ ان المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان قصد اصدار بيانا تزامنا مع استقبال نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى وفدا من القوات اللبنانية في بادرة لافتة ما فسره أحد أعضاء المجلس بانه تشويش على الزيارة .

– اندهش قيادي سابق في 14 آذار من مواقف زعيم سياسي ليستطرد قائلا انه القلق والخوف على منطقته .

الأنباء

– جهات مشبوهة تستغل أحداث فردية لتسويقها على خلفيات سياسية وطائفية ما يجافي حقيقة ما يحصل‎.‎

– يعاني اللبنانيون منذ أيام من شبه انقطاع للتيار الكهربائي بالرغم من إقرار سلفة الكهرباء، كما تخفيض كبير من ‏اصحاب المولدات لساعات التغذية‎. ‎

نداء الوطن

– شهد تجديد عقود المتعاقدين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعديلاً في الأتعاب الشهرية، حيث تم ‏رفع أجر مساعدات وزير المالية ومديرة مكتبه إلى سبعة عشر مليون ليرة شهرياً‎.‎

– تبيّن أنّ رفض تسديد المساهمات المالية لمؤسسات المياه في الشمال والبقاع والجنوب، يعود ‏لمناكفات سياسية قد تؤدي إلى توقف خدمات القطاع وانقطاع رواتب المستخدَمين‎.‎

– لا تزال مئات السيارات العائدة للمديرية العامة للجمارك بتصرف بعض المستشارين والمتنفذين ‏خارج المديرية، ما يكبد الخزينة هدراً بمئات الملايين شهرياً‎.‎

اللواء

– تثير قضية تصدير الفواكه والخضار إلى الخارج من أجل العملة الصعبة، لجهة وضع الأموال المحصلة في المصارف الأجنبية جدلاً في بعض ‏الأوساط النيابية‎..‎

– استبق قطب حزبي كلمة له بإرسال رسالة إلى مرجع كبير، تتعلق بتقليب الحلول الممكنة للخروج من الأزمة‎..‎

– فوجئت أوساط مصرفية باللجوء إلى دعوى قضائية جديدة ضد موظف نقدي كبير، في عاصمة أوروبية، وذات تأثير‎.‎

الجمهورية

– يقول وزير إنه رفض عرضاً من دولة عربية بتقديم دعم مالي لأحد أجهزة وزارته ‏ودعاها الى استبداله بمساعدة عينية منعاً للقيل والقال.‏

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– تريثت هيئة إقليمية في إرسال بعثة لها الى بيروت بناء لنصائح أسدتها أكثر من جهة ‏ديبلوماسية مخافة ألّا تنتهي جهود أي بعثة الى نتيجة إيجابية.‏

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– أبلغ مرجع أمني معنيّين بأن الحديث أخيراً عن مخاطر تحيط بعدد من الشخصيات من ‏قطاعات مختلفة ليست في محلها.‏

المصدر: صحف