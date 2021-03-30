الهيئة الصحية الاسلامية: 1055 خدمة للدفاع المدني في الـ24 ساعة الماضية

أعلنت الهيئة الصحية الاسلامية في بيان، أن “مراكز غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية، نفذت 1055 خدمة مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية، توزعت كالاتي:

– 67 خدمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.

– تجهيز 10 حالات وفاة من ناحية (التغسيل، والتكفين، والدفن).

– 660 خدمة تدخل منزلي إسعافي.

– 70 خدمة نقل حالات إسعافية طارئة وعادية.

– 19 خدمة تعقيم.

– 87 نشاطا توعويا.

– 141 خدمة إعارة مستلزمات طبية (جهاز اوكسيجين، قنينة اوكسيجين، كرسي مدولب، عكازات، فرشة مياه، ووكر، اوكسيميتر).

– 1 خدمة اخماد حرائق

بالإضافة إلى العديد من المهام داخل غرف الطوارىء في كل مركز”.

وذكرت أن “عدد المهام التي نفذتها المديرية العامة للدفاع المدني في مكافحة جائحة كورونا فقط حتى الآن، وصل إلى 7,340 مهمة نقل (مصاب أو مشتبه بإصابته أو مخالط)، ودفن 1946 متوفى بالفيروس من أصل 6136 في لبنان، بالإضافة إلى 53393 مهمة تعقيم للمؤسسات العامة والخاصة، المدارس، الجامعات، دور العبادة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام