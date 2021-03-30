وزارة الصحة: 31 حالة ايجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت في 27 الحالي

افادت وزارة الصحة العامة، انه “باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار في 27 آذار، أظهرت النتائج وجود إحدى وثلاثين (31) حالة إيجابية.

وجات النتائج كالتالي:

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 480 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1313 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (أربع حالات إيجابية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة برلين : شركة SR رقم 1568 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (أربع حالات إيجابية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام