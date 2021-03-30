مصادر عراقية: استهداف رتل دعم لوجستي للقوات الاميركية بعبوة ناسفة على الطريق السريع غربي مدينة الناصرية في جنوب #العراق – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2021 - 11:36
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مصادر عراقية: استهداف رتل دعم لوجستي للقوات الاميركية بعبوة ناسفة على الطريق السريع غربي مدينة الناصرية في جنوب #العراق
منذ 1 ساعة
30 March، 2021
استهداف المحتل الاميركي
الاحتلال الاميركي
العراق
الناصرية
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