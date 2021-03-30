موسكو ترفض الاتهامات بشن “حملة تضليل” ضد ألمانيا

رفضت السفارة الروسية في برلين الاتهامات الموجهة لموسكو بشنّ “حملة تضليل” تستهدف ألمانيا.

وجاء ذلك تعليقا على تقرير لموقع EUvsDisinfo الذي يدير فريق العمل للاتصالات الاستراتيجية الشرقية، التابع لهئة الاتصالات الخارجية للاتحاد الأوروبي، ادعى بأن ألمانيا هي “الهدف الرئيسي لحملة التضليل الروسية” في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت السفارة الروسية في برلين إلى أن وسائل الإعلام في ألمانيا قدمت المعلومات حول التقرير كأنه تقرير رسمي للاتحاد الأوروبي أو مكتب مفوضه للسياسة الخارجية، بينما توجد الإشارة في الموقع إلى أن مواده لا تعكس الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي.

وأضافت السفارة أن المواد التي ينشرها الموقع تعتبر “بيانات إحصائية سطحية مبنية على معايير غير شفافة وغير موضوعية”.

وأكدت أن وسائل الإعلام والسياسيين الألمان هم من يقومون “بالتضليل ونشر معلومات كاذبة” من خلال نشرهم معلومات نقلا عن التقرير المذكور.

ودعات السفارة الروسية موقع EUvsDisinfo إلى تحليل تقارير وسائل الإعلام الألمانية والأوروبية للكشف عن التضليل أو معلومات غير صحيحة عن روسيا.

المصدر: روسيا اليوم