250 مستوطنا يقتحمون الأقصى والاحتلال يشدد إجراءاته

اقتحم 250 مستوطنا، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة؛ بسبب “عيد الفصح” اليهودي.

وقال مسؤول العلاقات والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة فراس الدبس، في تصريحات صحفية، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة بمجموعات كبيرة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وأضاف، إن”شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها الأمنية وتعزيز قواتها في البلدة القديمة وأزقتها، وذلك بدعوى أداء مراسم “عيد الفصح” اليهودي”.

وأوضح شهود عيان، أنه”من بين المقتحمين لباحات الأقصى المستوطن المتطرف “أرئيه الداد”، وهو ما يطلقون عليه “عراب التقسيم الزماني” للأقصى”.

وكانت سلطات الاحتلال قد فرضت إجراءات مشددة على المدينة وبلدتها القديمة منذ يومين بسبب “عيد الفصح العبري”، حيث شهد اقتحامات واسعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام