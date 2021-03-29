كركي: إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الضمان سلفات مالية عن شهر آذار 2021

قرر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان محمد كركي الاثنين إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الضمان سلفات مالية عن شهر آذار 2021 بلغت قيمتها حوالي 46 مليار ل.ل. توزع بين المستشفيات والأطباء وسوف تحول هذه المبالغ الى حسابات المستشفيات واللجان الطبية فيها في الأيام القليلة القادمة.

وأكد كركي على “أصحاب المستشفيات وكل القيمين على هذا القطاع أن يلتزموا بالتعرفات المعتمدة من قبل الصندوق وعدم تقاضي فروقات مالية أو مبالغ تأمينية مسبقة وتحميل المضمون 10% فقط من قيمة الفاتورة الاستشفائية”، وحذر “المخالفين باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة التي قد تصل الى حد فسخ العقد نهائيا مع الصندوق كما حصل مع بعض المستشفيات المخالفة في الاسابيع القليلة الماضية وشاكرا التضحيات التي لا تقدر بثمن المقدمة من قبل الجهازين الطبي والتمريضي والاستشفائي بشكل عام”.

ونبه كركي “الدولة اللبنامية من أن الصندوق لن يستطيع المتابعة في دفع التقديمات الصحية للمضمونين إذا لم تبادر هذه الأخيرة وبصورة فورية الى رفد الصندوق بدفعات مالية من مجموع الديون المتوجبة عليها لصالحه لاسيما استكمال دفع ما تبقى من موازنة العام 2020 والمباشرة بدفع الموازنة المرصودة للصندوق في العام 2021 والاقساط المتوجبة عليها عن الديون السابقة والتي تجاوزت ال 4500 مليار ل.ل مع نهاية العام 2020″، وتابع ان “أي تأخير في سداد مستحقات الصندوق سوف يؤدي حتما الى وقف التقديمات الصحية لثلث الشعب اللبناني تقريبا في الأسابيع القليلة القادمة وسوف تزيد على أزمات البلاد المتتالية أزمة خطيرة من شأنها أن تزعزع الأمن الصحي والاجتماعي في البلاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام