الرئيس بري: اذا لم تتألف حكومة سنغرق كسفينة التايتانيك وحسنا فعلت اللجان باعطاء سلفة الكهرباء

اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، في إفتتاح الجلسة العامة، ان “البلد كله بخطر اذا لم تتألف حكومة، وسنغرق كسفينة التايتانيك من دون استثاء”.

وقال: “حسنا فعلت اللجان المشتركة باعطاء سلفة الكهرباء، لاننا امام تعتيم البلد نهائيا، وبين أن يقول الناس ان المجلس النيابي عتم البلد أو اعطى السلفة، فالخيار الأول أكثر مرارة من الثاني”.

وفي ما خص تصريف الاعمال، قال بري: “الدستور واضح في ما خص تصريف الاعمال بالنطاق الضيق ولا يحتاج الى تفسير، وهو تسيير الامور الضرورية التي تفيد الشعب او تدفع الضرر، الا اذا كان المطلوب تغيير الدستور، وهذا الامر غير وارد على جدولنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام