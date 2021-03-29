الرئيس بري : الدستور واضح بما خص تصريف الاعمال بالنطاق الضيق ولا يحتاج الى تفسير وهو تسيير الامور الضرورية التي تفيد الشعب او تدفع الضرر الا اذا كان مطلوب تغيير الدستور وهذا الامر غير وارد على جدولنا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2021 - 12:38

الرئيس بري : الدستور واضح بما خص تصريف الاعمال بالنطاق الضيق ولا يحتاج الى تفسير وهو تسيير الامور الضرورية التي تفيد الشعب او تدفع الضرر الا اذا كان مطلوب تغيير الدستور وهذا الامر غير وارد على جدولنا

منذ 1 ساعة 29 March، 2021
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