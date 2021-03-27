سفير #إيران لدى بكين: وثيقة التعاون بين إيران و #الصين ليست ضد دولة ثالثة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2021 - 20:16

سفير #إيران لدى بكين: وثيقة التعاون بين إيران و #الصين ليست ضد دولة ثالثة

منذ 1 ساعة 27 March، 2021
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