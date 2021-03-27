عقوبات صينية على أشخاص وكيانات أميركية وكندية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية السبت فرض عقوبات على أشخاص وكيانات من الولايات المتحدة الاميركية وكندا، وذلك ردا على العقوبات الأمريكية والكندية ضد الصين على خلفية الوضع في إقليم شينجيانغ.

وقالت الوزارة في بيان لها إن “العقوبات تطال رئيسة اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية غايل مانشين ونائب رئيس اللجنة توني بيركنز”.

وأضافت الوزارة “كما شملت العقوبات عضو البرلمان الكندي مايكل شونغ واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان الدولية التابعة للجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندي”.

المصدر: روسيا اليوم