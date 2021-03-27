الرئيس بري أبرق الى السيسي معزيا بضحايا حادث سوهاج – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2021 - 16:28

الرئيس بري أبرق الى السيسي معزيا بضحايا حادث سوهاج

منذ 1 ساعة 27 March، 2021
الرئيس بري
لبنان

أبرق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري السبت إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، معزيا بضحايا حادث القطارين في محافظة سوهاج المصرية.

وقال الرئيس بري  “ببالغ الحزن والأسى تبلغنا اليوم نبأ الحادث المفجع الناجم عن اصطدام القطارين في محافظة سوهاج وأدى الى سقوط عدد من الشهداء وجرح العشرات من أشقائنا في جمهورية مصر العربية الشقيقة”.

وتابع الرئيس بري “إنني في هذه المناسبة الأليمة وبإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي، أتقدم من سيادتكم ومن الشعب المصري الشقيق ومن ذوي الضحايا، بأحر التعازي، سائلين المولى العزيز القدير أن يسكن الشهداء الفسيح من جنانه ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل ويحفظكم ويحفظ مصر وشعبها من كل مكروه”.

كما أبرق الرئي بري معزيا إلى نظيره المصري حنفي الجبالي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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