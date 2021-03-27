قوى الامن: توقيف شخصين لاطلاقهما النار والتسبب بقتل وجرح أشخاص

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “بتاريخ 22-3-2021، وفي بلدة القليعات – عكار، أقدم ع. ح (مواليد العام 1992، لبناني) على إطلاق النار من مسدس حربي في اتجاه م. ح (مواليد العام 1990، لبناني)، بسبب خلاف على عقار، فأصابه في رأسه، ما لبث الأخير أن فارق الحياة، وفر مطلق النار الى جهة مجهولة.

بالتاريخ نفسه، وعلى أوتوستراد المنية، أقدم المدعو ط. س (مواليد العام 1989، لبناني) على إطلاق النار من سلاح حربي نوع كلاشينكوف باتجاه المدعو ه. د (مواليد العام 1999، لبناني)، ما أدى إلى إصابته في رأسه، نقل على أثرها الى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وفر مطلق النار على متن سيارة رباعية الدفع لون أسود إلى جهة مجهولة.

على الفور، أعطيت الأوامر المشددة واللازمة إلى قطعات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للعمل على توقيف الفاعلين بما أمكن من السرعة لتطويق ذيول الحادثتين ومنع تطورهما، بخاصة بعد التوتر الذي ساد موقعي حصولهما.

بالتاريخ ذاته، وبنتيجة المتابعة الفورية، تمكنت دوريات الشعبة من تحديد المكان الذي يختبئ فيه ع. ح وتوقيفه في خراج بلدة القليعات. وفي خلال أقل من ساعة على حصول محاولة القتل، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف ط.س في محلة عدوه – المنية. والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام