وسائل إعلام مصرية: ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى سكني بالقاهرة إلى 8 وفيات و29 جريحا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 27 2021 - 12:06

وسائل إعلام مصرية: ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى سكني بالقاهرة إلى 8 وفيات و29 جريحا

منذ 2 ساعة 27 March، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات