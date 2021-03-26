تقرير مصور | الشيفرة الاميركية في لبنان مكشوفة

يكثف المسؤولون الامريكيون من اطلالاتهم حول الشأن الداخلي اللبنانين، ويكثرون من الاستعانة بخطاب في ظاهره عبارات جذابة ويخفي في باطنه النوايا الامريكية خبيثة.

حين تخصص قناة مثل العربية السعودية مساحة وافرة لمناقشة المشهد الداخلي اللبناني ويكون ضيفها اميريكي مثل ديفيد شينكر مساعد سابق لوزير الخارجية الامريكي، يكون من غير الصعب معرفة نتيجة الحوار سلفا.

المسؤول الامريكي كثف المصطلحات المستخدمة امريكيا حول الشأن اللبناني هذه الايام: الشعب يعاني/ اميركا تدعم لبنان/ حكومة اختصاصيين/ العمل سويا مع قيادات شابة / الاصلاح ومحاربة الفساد. في المفهوم العام ، هي عبارات براقة… لكن ما هو المراد منها اميركيا؟.

ومثل شنكر، تفعل السفيرة الامريكية في لبنان دوروثي شيا. تتنقل بين مناسبة واخرى، تصرح، تنصح، وتحث وتدعم، وكله لأجل لبنان المسكين الذي وقع هكذا صدفة في المستنقع ، دون اي دفع اميركي مالي ومصرفي واقتصادي وسياسي. ليس في الامر صدفة ، في كل الحسابات الداخلية والاقليمية التي تؤثر في وضع لبنان الحكومي والمعيشي فتش عن الاطماع الاسرائيلية التي ترعاها الولايات المتحدة الامريكية.

من غير الرشد، القول ان لبنان متروكا لوحده….لو صح ذلك وتركته امريكا لوحده، لكانت الليرة بخير فعلا…وكان بإمكان الناس ان يحصلوا على طعامهم وشرابهم ومحروقاتهم دون تشاجر….وما كان تشكيل الحكومة يلزمه كل هذه الجولات المكوكية….كان ذلك ممكنا لو ان بعض اللبنانيين لا يطربون وهم يسمعون هذا الخطاب الامريكي المزيف.

المصدر: المنار